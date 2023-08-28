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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وجوه جديدة مفاجأة.. تعرف على قائمة الأهلي بمعسكر النمسا

الأهلي
الأهلي

سافرت بعثة النادي الأهلي  إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد بالنمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.


وحرص الكابتن خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر. 


وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة قبل عدة أيام فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

يشهد المعسكر تواجد عدد من الوجوه الجديدة التى انضمت الفريق خلال الانتقالات الشتوية او العائدة من الاعارة او التى تم تصعيدها من الناشئين .


ويتواجد كل من إمام عاشور "ميتلاند الدنماركي" ورضا سليم "الجيش الملكي المغربي" و صلاح محسن العائد من "سيراميكا "و كريم نيدفيد العائد من "فيوتشر" ولاعبى فريق الشباب كريم الدبيس ورأفت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك.

وتضم بعثة الأهلى كل من: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رأفت خليل - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمود متولي - رامي ربيعة - معتز محمد - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمد فخري - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - كهربا - صلاح محسن - محمد زعلوك.

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