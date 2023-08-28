روسيا تضرب مستودعا لأسلحة الطيران والذخائر للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها البحرية وجهت ضربة ناجحة لمستودع يحتوي على أسلحة الطيران والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن تدمير صاروخ كروز أوكراني فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كتب سيرجي أكسيونوف، رئيس المنطقة المعين من قبل روسيا، على تطبيق "تيليجرام"، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم المنضمة إلى روسيا.