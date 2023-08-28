سورة تمنحك ربع مليون حسنة وتطرد عنك الشيطان.. لو مبتدئ مش هتاخد ساعة

تعد قراءة القرآن الكريم من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وتضاعف به الحسنات، ومنه سورة تمنحك ربع مليون حسنة، ولن تأخذ منك أكثر من ساعة إذا كنت من غير المتمرسين أو الحافظين أو الدارسين لكتاب الله تعالى.

وقد ورد في في فضل هذه السورة كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، لذا نرصد في التقرير التالي ما ثبت في سورة تمنحك ربع مليون حسنة وتطرد عنك الشيطان في دقائق.

سورة تمنحك ربع مليون حسنة وتطرد عنك الشيطان

سورة البقرة هي واحدة من السبع الطوال، والسور المدنية بالقرآن الكريم وعدد آياتها 286، وفضل قراءتها ثابت بالسنة النبوية المطهرة، حيث أنها تطرد الشياطين من المكان الذي تقرأ فيه: عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه"، وعنه صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما" "واقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة".

كما أن سورة البقرة تحتوي على أعظم آية في القرآن المعروفة باسم آية الكرسي، والتي جعلها الله عونًا للعباد على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم، كما أنها تساعد على الاستشفاء من الصداع، ويقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة {اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}.

ومن أراد البركة والخير في كل شيء فعليه بالقرآن فلك أن تقرأ وردًا يوميًا من القرآن ولسورة البقرة خاصة عجائب في قراءتها، فإن الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وتحفظ الذي يقرأها من السحر، ومن قرأها في الصباح بعد صلاة الفجر حفظه الله بها من الشياطين حتى يمسي ومن قرأها مساءً قبل صلاة المغرب حفظه الله من الشياطين حتى يصبح، ومن قرأها بتدبر متيقنًا بها وتفهم معانيها شفي من كل سوء أصابه من مرض أو سحر أو مس أو قلق أو اكتئاب ثم تشعر بالسعادة والرضا بعد قراءتها.

كما تساعد قراءة سورة البقرة داخل البيت على طرد الشيطان من هذا البيت؛ حيث إن الشيطان ينفر بمجرد سماع سورة البقرة، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا؛ فإن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان”، كما ورد عنه أيضًا عليه أفضل الصلاة والسلام قوله "إن لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال".

يقول الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، في بيانه سورة تمنحك ربع مليون حسنة وتحصنك من الشيطان، خلال حديثه بفضائية الحياة، إن قراءة سورة البقرة، تجلب ملايين الحسنات، مشددًا: «سورة البقرة مجرد ما تقرأيها هتنولي ربع مليون حسنة، والسورة لو مبتدئة هتقرأيها في ساعة واحدة، كأقصى وقت والمتمرس فيها 35 دقيقة، واللي بيحفظ كل ما يكرر كل ما يزداد الأجر».

قراءة سورة البقرة لقضاء الحوائج

قالت دار الإفتاء إن قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالَّة على استحباب قراءة القرآن؛ ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29].

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من النصوص المطلقة.

وقال العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي في كتابه "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (6/ 200، ط. دار الكتاب العربي) -في شرح حديث ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في صحيح مسلم في فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وقول سيدنا جِبْريلُ عليه السلام: أبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيتَه. قال ابن علان: [(بحرف) الباء فيه صلة للتأكيد وتجويز كونها للالتصاق بعيد، نعم يجوز كونها للاستعانة؛ أي: (لن تقرأ) مستعينًا (بحرف) أي جملة (منهما) على قضاء غرض لك (إلا أعطيتَه) كيف لا والفاتحة هي الكافية؟ وتلك الخواتيم لمن قرأها في ليلة كافية] اهـ.

وقد انتفع السلف الصالح بالقرآن الكريم على نية الحفظ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (7/ 98، ط. دار الفكر) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "مَن قرأ بعد الجمعة فاتحةَ الكتاب و﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ حفظ ما بينه وبين الجمعة".

وقال العلَّامة ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية" (2/ 455، ط. عالم الكتب): [قال المَرُّوذِيُّ: شَكَت امرأةٌ إلى أبي عبد الله أنها مستوحشةٌ في بيتٍ وحدَها؛ فكتب لها رقعةً بخطه: بسم الله، وفاتحة الكتاب، والمعوذتين، وآية الكرسي] اهـ.

واستحب العلماء الاستشفاء بالقرآن من خلال بعض سوره؛ كسورة الفاتحة، قال العلامة ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 29، ط. المكتبة الإسلامية) أنه: [يستحب قراءة الفاتحة عند وقوع الطاعون؛ لأنها شفاءٌ من كل داء] اهـ.

معجزات قيام الليل بسورة البقرة

يعد قيام الليل بسورة البقرة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه في الثلث الأخير من الليل؛ حيث أن قراءتها تبعث روح الطمأنينة والرضا في قلب المسلم، وتجعل دعائه أقرب للاستجابة بإذن الله.

فقد روي عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ"، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها "لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ".

كما ورد عن أبي داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ".

وفيما يلي سنقدم لك فضل قيام الليل بسورة البقرة في استجابة الدعاء مثل:

1- الدعاء بعد قراءة سورة البقرة يجعله أقرب للاستجابة؛ وذلك لأن العبد يتقرب بقراءتها إلى ربه.

2- قراءة سورة البقرة تحصن قارئها من شر العيون الحاسدة.

3- تبتعد الشياطين عن المكان الذي تُقرأ فيه سورة البقرة وذلك مصداقاً لما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن" الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة".

3- قراءة سورة البقرة تشفع للمسلم يوم القيامة، وترفع درجته عند الله عز وجل؛ حيث يشعر قارئها أنه في معية الله سبحانه وتعالى، يدعوه ويرجوه، ويطلب عفوه ورضاه.

4- قراءة سورة البقرة تشرح الصدر وتزيل الهم وتجعل العبد يشعر بالسلام النفسي؛ حيث يمتلئ قلبه باليقين واستجابة الدعاء.

5- قيام الليل هو دأب الصالحين، وعمل المؤمنين الفائزين الذين يرجون مناجاة خالقهم، وسورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم وبها عديد من الأدعية الشريفة التي جاءت على لسان بعض الأنبياء.

6- وردت بها آيات طرد الشياطين و السحرة وأعوانهم؛ لذلك فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم “اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ“. والمقصود بـ البطلة في الحديث السحرة .

7- يجد العبد المؤمن نوراً في وجهه، وتتحقق له دعواته؛ وذلك لأن الله عز وجل