الصحفيين تطلق الدورة التدريبية المتقدمة لأبناء المهنة من الشبان الأفارقة

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك فى «الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة» بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإفريقيين.تعقد الدورة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بمبنى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت نقابة الصحفيين ، أن شـروط الالتحاق : أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة الصحفيين. لا يتجاوز سن المتقدم عن 35 سنة، و أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، و العدد المسموح له بالاشتراك «5 صحفيين فقط» بالقرعة العلنية بعد انطباق الشروط، وويرفق بالطلب: نموذج الترشيح +صورة بطاقة الرقم القومى وجهين+ صورة كارنيه النقابة.

وترسل الطلبات على خدمة الواتس آب على رقم 01099221510 خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023م.

