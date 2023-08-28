مين بدأ؟ مفاجأة جديدة بشأن أزمة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني للكرة واللاعبة الدولية

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " تداعيات أزمة "قبلة" رئيس الاتحاد الإسباني مستمرة.. واتهامات بالتحرش".

وكشفت القناة أن الأزمة مستمرة حتى اليوم، بسبب قيام رئيس الاتحاد الإسباني لويس، بتقبيل اللاعبة جيني هيروموسو، لاعبة المنتخب الأسباني.

وأوضح التقرير أن الصحافة الأسبانية قامت بوضع عنوان لـ الاحتفالية بأنها الفضيحة، وأن الجميع استغل الموقف بعد نهائي كأس العالم للسيدات.

وكشفت القناة أن هناك اتهامات بشأن من بادر بتقبيل الآخر، هل رئيس الاتحاد، أم اللاعبة، وهناك تهديد للاعبة، بأن تقول بأنها هي من بادرت بالتقبيل، وأن الفيديو لـ اللاعبة بعد القبلة يؤكد أنها راضية، وغير غاضبة.

وأكدت القناة أنه على الرغم من فوز إسبانيا بكأس العالم لـ السيدات للمرة الأولي في تاريخها، لكن رئيس الاتحاد متهم بالتحرش باللاعبة، وتحول من مسئول لـ متهم، وأن رئيس الاتحاد قال إنه لم يرتكب خطأ، و التحقيقات مستمرة، وهناك وقف مؤقت لـ رئيس الاتحاد، لحي انتهاء التحقيقيات.