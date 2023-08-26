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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يقرر إيقاف رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم مؤقتاً

صدى البلد

قررت لجنة الإنضباط بالإتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الكولومبي خورخي إيفان بالاسيو تعليق لويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم  مؤقتًا عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستوى الوطني والدولي.


وذكر الفيفا أن لجنة الإنضباط استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 51 من مدونة الانضباط في الفيفا، قررت تعليق لويس روبياليس مؤقتًا عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستوى الوطني والدولي. هذا الإيقاف، الذي سيكون ساري المفعول اعتبارًا من اليوم، لفترة أولية تبلغ 90 يومًا، في انتظار النظر في الإجراءات التأديبية التي تم طرحها ضد لويس روبياليس يوم الخميس 24 أغسطس.


كما أصدرت لجنة الانضباط بالفيفا توجيهين إضافيين (وفقًا للمادة 7 من مدونة الانضباط)، من أجل الحفاظ على الحقوق الأساسية للاعبة الوطنية جينيفر هيرموسو و من أجل ضمان سير الإجراءات أمام الهيئة التأديبية، وتنص توجيهات لويس روبياليس علي عدم الاتصال أو محاولة الاتصال باللاعبة المحترفة في المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو أو أي شخص قريب منها، كذلك يتضمن ايضاً التوجيه بالإمتناع عن محاولة الإتصال اللاعبة المحترفة أو أي شخص قريب منها من قِبل أي طرف من داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم وموظفيه أو المسؤولين عنه، مباشرةً أو غير مباشرةً.


وأضاف الفيفا أن القرار تم إرسالة الي لويس روبياليس والاتحاد الإسباني لكرة القدم واليويفا للامتثال له وتنفيذه.

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