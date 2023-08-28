لاڤيينا يضم شيكا جناح النصر للتعدين

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي فى التعاقد مع معتصم حمدي الشهير بـ شيكا جناح أيسر وصانع العاب النصر للتعدين، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى المحترفين.

وسبق لشيكا اللعب بقميص أندية طنطا والنصر القاهري والترسانة والنصر للتعدين قبل أن ينضم مؤخرا لفريق لافيينا إف سي.

ووقع شيكا علي عقود انضمامه فى صفقة انتقال حر اللاعب لمدة 3 مواسم، في حضور محمود الاسيوطي رئيس مجلس الادارة، ووائل حبيب المدير الرياضي للفريق.

ومن جانب اخر نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي فى التعاقد مع حمدى محمد مواليد 2003 مدافع أيسر فريق نجوم المستقبل فى صفقة انتقال حر.