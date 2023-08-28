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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل: خوفى أثناء تصوير "مستر إكس" تبدل إلى فرحة بعد عرضه

رحاب الجمل
رحاب الجمل

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن مدى تحوفها من تجربة الكوميديا التى خاضتها فى فيلم "مستر اكس" مع أحمد فهمى والذى يعرض حاليا.

وقالت رحاب الجمل لصدى البلد: الخوف تبدل بحالة من الفرحة والسعادة بعد أن تلقيت عديد من ردود الفعل الإيجابية على الفيلم، واعجبنى كثيرا تفاعلهم الإيجابى مع شخصية معاصى، وتمنيت وقتها أن أشارك فى تجربة كوميدية أخرى جديدة مختلفة، وهو ما تحقق بالفعل بعد أيام قليلة من عرض فيلم "مستر إكس" حيث عرضت الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عليه المشاركة فى الفيلم، وسعدت كثيرا بالعمل والشخصية التى أقدمها، وبقدر سعادتى أشعر أيضا بحالة من المسئولية الملقاه على عاتقى، حيث أتمنى أن تكون تجربة تضيف لى وتنقلنى خطوة للأمام.

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رحاب الجمل وفيلم بلوموندو

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلوموندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلوموندو صيف 2023”.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم  الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".

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