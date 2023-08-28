إخلاصا للقضية الفلسطينية..صحيفة أمريكية تكشف سبب غضب الشعب الليبي من لقاء المنقوش وكوهين

غادرت وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا خوفا على سلامتها، بحسب ما أفاد أحد مساعديها يوم الإثنين، وسط ضجة متزايدة في ليبيا بشأن لقاء غير رسمي مع نظيرها الإسرائيلي في روما الأسبوع الماضي.

قال سالمين أسعد، مساعد الوزيرة، عبر تطبيق واتساب، إن الوزيرة نجلاء المنقوش، سافرت جواً إلى تركيا بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة"، قائلاً إن "الناس غاضبون" وأشعلوا النيران احتجاجاً.

أعلن رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، عبد الحميد الدبيبة، على فيسبوك ليلة الأحد، أنه أوقف العمل مؤقتا للمنقوش، وفتح تحقيق في الأمر.

قالت وزارة الخارجية الليبية إن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما الأسبوع الماضي كان غير رسمي وغير مخطط له، وأنها أكدت خلال اللقاء دعم ليبيا للفلسطينيين.

لكن كل ذلك لم يقلل من حجم الاحتجاجات في العديد من المدن الليبية، بما في ذلك العاصمة طرابلس، وكذلك مصراتة والزنتان.

وذكرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية أن محتجين أضرموا النار في منزل تابع لرئيس الوزراء مساء الأحد، لكن لم يتسن التأكد من هذه التقارير وفقا لما نشرته النيويورك تايمز.

كان الغضب الذي قوبل بلقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، بمثابة تذكير بأنه على الرغم من كل الضجة المحيطة باتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع ثلاث دول عربية رفضت في السابق الاعتراف بوجودها، فإن الكثير من شعوب هذه الدول العربية لا يزال معاديًا بشدة لإسرائيل ومخلصًا للقضية الفلسطينية.

في إسرائيل، تم الترحيب باجتماعهما، الذي استضافه وزير الخارجية الإيطالي، باعتباره اختراقا دبلوماسيا بين البلدين. ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اللقاء بأنه تاريخي، وهو أول اجتماع على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

ووصف كوهين ذلك بأنه الخطوة الأولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، مضيفًا أن حجم ليبيا الكبير وموقعها الاستراتيجي يمنحان أهمية كبيرة للاتصالات معها وإمكانات هائلة لإسرائيل.

وقال كوهين إنه تحدث إلى المنقوش حول الإمكانات الكبيرة التي تكمن في العلاقات بين البلدين وحول أهمية الحفاظ على التراث اليهودي في ليبيا، بما في ذلك تجديد المعابد اليهودية والمقابر اليهودية في البلاد.

وأضاف البيان أن وزيري الخارجية ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون والمساعدات الإنسانية الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدة في مجالات مثل الزراعة وإدارة المياه. ووزعت الوزارة صورا منفصلة للوزيرين، لكنها لم تنشر صورا للاجتماع الفعلي، ولم توضح كيفية حدوث ذلك.

وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية جعل الاجتماع يبدو مختلفًا تمامًا. وقلل البيان الليبي من أهمية اللقاء باعتباره لقاء صدفة في أحسن الأحوال، وقال البيان: "لم يتضمن أي مناقشات أو اتفاقات أو مشاورات".

وأضاف أن المنقوش أعادت تأكيد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وأكدت مجددا رفض ليبيا الكامل والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني.