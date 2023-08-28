مطار طرابلس ينفي السماح بمغادرة المنقوش إلى تركيا

نفى جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس الإثنين، أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية في الحكومة "الموقوفة عن العمل" الأحد، إلى تركيا بعد الإعلان عن لقائها مؤخرًا نظيرها الإسرائيلي.

تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن طائرة من نوع فالكون تم تتبعها على تطبيق فلايت رادار قد تكون نقلت ليل الأحد الإثنين الوزيرة نجلاء المنقوش إلى تركيا بعد إذن بمغادرتها من طرابلس منحه جهاز الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" أن المنقوش غادرت العاصمة الليبية إلى إسطنبول على متن طائرة حكومية.

ونفى جهاز الأمن الداخلي في بيان "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، والتي لم تمرّ عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".

وأضاف جهاز الأمن الداخلي، أنه قام "بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًّا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي في روما، الأسبوع الماضي.

وقالت حكومة الدبيبة في بيان نُشر على فيسبوك مساء الأحد، إنّها قرّرت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيًّا" على أن "تُحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.