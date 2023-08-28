عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطار طرابلس ينفي السماح بمغادرة المنقوش إلى تركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفى جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس الإثنين، أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية في الحكومة "الموقوفة عن العمل" الأحد، إلى تركيا بعد الإعلان عن لقائها مؤخرًا نظيرها الإسرائيلي.

 

تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن طائرة من نوع فالكون تم تتبعها على تطبيق فلايت رادار قد تكون نقلت ليل الأحد الإثنين الوزيرة نجلاء المنقوش إلى تركيا بعد إذن بمغادرتها من طرابلس منحه جهاز الأمن الداخلي.

 

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" أن المنقوش غادرت العاصمة الليبية إلى إسطنبول على متن طائرة حكومية.

ونفى جهاز الأمن الداخلي في بيان "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، والتي لم تمرّ عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".

 

وأضاف جهاز الأمن الداخلي، أنه قام "بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًّا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي في روما، الأسبوع الماضي.

 

وقالت حكومة الدبيبة في بيان نُشر على فيسبوك مساء الأحد، إنّها قرّرت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيًّا" على أن "تُحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

إسرائيل العاصمة الليبية إسطنبول الوحدة الوطنية الليبية حكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومة الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مطار معيتيقة مصادر مطار طرابلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

ترشيحاتنا

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

الأزهر يحصن دعاة ليبيا|14 إمامًا وواعظة في رحاب رابطة الخريجين.. والعلماء: احذروا من المدعين (تقرير)

مطار طرابلس ينفي السماح بمغادرة المنقوش إلى تركيا

أزمة جديدة بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراي.. تفاصيل

لأسباب صادمة.. مسئول أوكراني ينهي حياته في مكتبه

منح دراسية ووظائف وحج.. مزايا بالجملة تنتظر أسر هؤلاء الشهداء بأمر السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ