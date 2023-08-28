تحالف الأحزاب المصرية يطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

طالب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه التحالف شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا والأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.