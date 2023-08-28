سيلينا جوميز تتعرض لكسر في يدها .. تفاصيل

كشفت النجمة سيلينا جوميز عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إجرائها لعملية جراحية، بعد تعرضها لكسر في اليد.

وكتبت سيلينا جوميز “خضعت لعملية جراحية بعد أن تعرضت لكسر في يدي ، أنا فقط سعيدة، لأنني أصنع موسيقى مع أصدقائي”.

تايلور سويفت تتغزل في أغنية سيلينا جوميز الجديدة

أظهرت مغنية الكاونتري الأمريكية تايلور سويفت حبها لمواطنتها وصديقتها المقرّبة الفنانة سيلينا جوميز، التي أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى، بعد عام على إطلاقها أغنيتها السابقة بعنوان "وحيدة قريباً".

تجمع الصداقة بين النجمة العالمية تايلور سويفت والمغنية الشهيرة سيلينا جوميز منذ سنوات طويلة

ولفتت مجلة "بيبول" إلى أن الأغنية الجديدة لن تبقى منفردة، بل هي بمثابة إعلان تشويقي للألبوم القادم لسيلينا، الذي يحمل عنوان مبدئياً هو SG3، والذي كانت تعمل عليه طوال 2022.

وكانت غوميز قد أطلقت الأغنية، الجمعة الماضي، لتتلقى سيلاً من الدعم والترحيب من معجبيها، وانضمت إليهم سويفت وجمهورها كذلك، منوّهة ومشيدة عبر حسابها على إنستغرام بالأغنية وبصديقتها أيضاً.

ليدي جاجا تدعم سيلينا جوميز

وتلقت النجمة الأمريكية، دعما ومساندة من ليدي جاجا، بعد الهجوم والتنمر التي واجهته مؤخرا، بسبب زيادة وزنها.

وكتبت ليدي جاجا، تغريدة موجهة لسيلينا جوميز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة:" أنتي جميلة من الداخل والخارج.. أنتي واحدة من نسائي المفضلات على الأرض".

وكانت سيلينا جومير، تحدثت عن الانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد زيادة وزنها بشكل كبير، خلال بث مباشر عبر حسابها علي موقع الفيديوهات “TikTok ”.