ريهام سعيد: «مش مهم الترند.. المهم تنام مرتاح الضمير»

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريهام سعيد؛ "مش مهم المشاهده ومش مهم الترند ومش مهم الناس تقول عليك ايه المهم انك تنام بليل مرتاح بعد ما تقرا كومنت زي ده ان ضيفك مبسوط جبر الخواطر وإسعاد الناس رساله عظيمه يا رب اللهم اجعلنا من الناس الي دايما بتسعي للخير وإسعاد الناس الحمد لله حتي ترضي".

وكانت قد كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها الى زوجها بعد ساعات قليلة من إعلانها الانفصال عنه بعد زواج استمر عشر سنوات.

وقالت ريهام سعيد ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : خلاف صغير وعدى على خير.

قرار انفصال ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد انفصالها عن زوجها، بعد زواج استمر 10 سنوات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وقالت ريهام سعيد في منشورها: “أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة، بس مضطرة.. أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله.. الحمد لله”.

وأثار إعلان ريهام سعيد تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين حرص عدد منهم على توجيه رسائل الدعم لها، متمنين لها ولأسرتها التوفيق خلال الفترة المقبلة.