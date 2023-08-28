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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد الاتحاد الأوراسي يزور معمل متبقيات المبيدات للاطلاع على إجراءات سلامة الأغذية

صدى البلد

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اليوم الاثنين، وفداً رسمياً من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية فى إطار زياراتهم لتفقد بعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للوقوف على إجراءات الرقابة وفحص وسلامة الأغذية التي يتم تصديرها لدول الاتحاد الأوراسى خاصة الأسماك، وفي إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة ورفع جودة المنتجات  المصرية.

خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص

 وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل أن الوفد يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطري والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الأوراسي وهذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل خطوات فحص الملوثات بالأسماك وطرق سحب العينات وتحليلها بما يتوافق مع المواصفات الدولية لتحليل المخاطر وجودة المعامل وغيرها من الخطوات الأخرى بدءًا من استلام العينات وحتى إصدار الشهادات التي تضمن استكمال خطوات عملية  التصدير بأفضل طرق الجودة المتعارف عليها عالمياً.

يشار الى أن الاتحاد الأوراسي هو كيان اقتصادي وسياسي يضم عدد من الدول الأوروبي والأسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرهم من الدول الأخرى.

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