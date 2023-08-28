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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليق ناري من أحمد موسى على قرار إلغاء صرف الأرز على التموين|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التموين أكد إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية رسميا، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، وزير التموين أكد أن مساحات الأرز في مصر أكبر من الاستهلاك المحلي"، مستنكرا قرار وزير التموين بإلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية.

وتابع: "مليون و600 ألف فدان مزورع أرز في مصر، وهي أكبر من احتياجاتنا"، موضحا "وزير التموين أكد أن الأرز متوفر، ويتم عرضه بالسعر الحر 22 جنيها للكيلو".

وتساءل: "لماذا تم إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية بالرغم من الاكتفاء الذاتي"، لافتا إلى أن "127 مليارا و700 مليون جنيه دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة"، مطالبا بترك الأرز على البطاقات التموينية وترك حرية الشراء للمواطن.
 

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