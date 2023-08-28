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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من داليدا خليل على ارتباطها بـ عمرو دياب

داليدا خليل وعمرو
داليدا خليل وعمرو دياب

كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، عن حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطبتها من الفنان عمرو دياب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات على "السوشيال ميديا" حول هذا الأمر. 

وقالت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إن هذا الأمر شخصي بالنسبة لها وخاص جدا، ولا ترغب في التعليق عليه بشكل عام في الوقت الحالي، لافتة إلى أن أول مرة قابلت الفنان عمرو دياب كان في الساحل الشمالي، "عمرو دياب راجل جامد جدا، الستات كلها بتحبه أوي، وإحنا من المعجبات لي في البداية". 

داليدا خليل: أصور فيلم في مصر في الوقت الحالي 

وتابعت داليدا خليل، أنها لا ترغب في الحديث عن قصة عمرو دياب في الوقت الحالي، وتطمح في أن يتم الحديث عن مواضيع أخرى خلال الفترة المقبلة، بدلا من الحديث عن علاقاتها بعمرو دياب فقط لا غير، مستطردة أنها تصور فيلم سينمائي في مصر في الوقت الحالي، إذ أنها تقدم تحدي جديد في السينما، والفيلم سيظهر للنور في أوائل شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن افتتاح الفيلم سيكون في مدينة الجونة، متمنية أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة في السينمات. 

وأردفت، أن دورها في الفيلم مميز جدا، وكانت سعيدة بالمشاركة فيه، إذ أن الفيلم عبارة عن فانتازيا مع كوميديا، ويجمعها بزملاء من المصريين الذي تتعامل معهم للمرة الأولى، "الفيلم أتمنى أنه يلقى إعجاب المصريين خلال الفترة المقبلة". 

وأشارت داليدا خليل إلى أنها تحب فنانين مصريين كثيرين، إذ أنها تحب الفنان رامي صبري، والفنان أحمد سعد بشكل كبير خاصة بأغانيهم المميزة التي تدخل إلى القلب، إضافة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تعد واحدة من أكثر الفنانات التي تسمع لها في الوقت الحالي، وتعد واحدة من أهم الفنانات في العالم العربي كله. 

واستطردت داليدا خليل، أن تصريحها بأنه لا يوجد فنان “نمبر 1" لم تقصد به الفنان محمد رمضان، إذ أنها واحدة من معجباته، وتابعت مسلسلاته الأخيرة بشكل كبير جدا، وحقق نجاحا كبيرا بها في الوطن العربي. 

داليدا خليل عمرو دياب نهال طايل صدى البلد برنامج تفاصيل

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