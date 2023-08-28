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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جحود مرات الأب.. كشف ملابسات واقعة العثور على جثة "سجدة" بسوهاج

الطفلة سجدة
الطفلة سجدة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات واقعة العثور على جثمان الطفلة سجدة أنور، البالغة من العمر 5 سنوات، بها آثار خنق حول الرقبة، وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث تبين أن زوجة والدها تعدت عليها خنقًا؛ حتى فارقت الحياة؛ بسبب مشكلات عائلية بينها وبين والدة المجني عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي دائرة المركز على جثة طفلة في منتصف العقد الأول من العمر.

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وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة بها آثار خنق حول الرقبة وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، كما تبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفة تدعى سجدة أنور مبلغ بتغيبها عن المنزل.

وأثبتت التحريات حول الواقعة أن وراء ارتكاب الجريمة، زوجة والد الطفلة سجدة؛ لوجود خلافات بينها وبين والدة المجني عليها؛ حيث قررت الانتقام منها من خلال التخلص من نجلتها الصغرى.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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