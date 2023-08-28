أضرار جهاز الهايفو على الوجه

يعد الهايفو من أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التجميل بهدف علاج التجاعيد والترهلات ولكن قبل تجربته هل تعلم أنه يسبب بعض الأضرار؟!

نعرض لكم حقيقة أضرار الهايفو وإجابة اهم الأسئلة عنه وذلك وفقا لما ذكره موقع " setsukobeauty"

هل يؤدي الهايفو إلى الإصابة بشلل الوجه؟

إذا كنت لا تفهم تشريح ووظائف أعصاب الوجه وتستخدم قوة غير ضرورية، فقد يحدث شلل مؤقت في الوجه، ومن النادر جدًا أن تصاب بهذه الأعصاب إذا تلقى طبيبك التدريب المناسب.

هل يخاطر الهايفو بفقدان حجم الوجه على الخدين؟

الهايفو هي تقنية غير جراحية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشد الوجه وتقليل الدهون.

يمكن استخدام ثلاث خراطيش لعلاج الوجه بتقنية الهايفو وتستهدف هذه الأجهزة عمق الجلد 1.5 مم و3 مم و4.5 مم وإذا تم إجراء العلاج على عمق خاطئ واستهدف الدهون، فقد يحدث انخفاض في الحجم و التدريب المناسب يقلل بشكل كبير من هذا الخطر.

هل يمكن لـ الهايفو أن يجعل البقع العمرية أسوأ؟

يستخدم الهايفو الموجات فوق الصوتية المركزة وليس علاجًا يعتمد على الضوء، ولا يمتص الميلانين الموجات فوق الصوتية، لذلك لن يتأثر أي لون في الجلد، مثل البقع العمرية.

إذا توقفت عن استخدام الهايفو بانتظام، فهل سيتفاقم ترهل وجهي؟

إن إيقاف علاجات هايفولن يجعل بشرتك أسوأ مما كانت عليه قبل البدء؛ يمكنك التوقف في أي وقت.

وبطبيعة الحال، فإن أي مكاسب تجنيها من علاجاتك ستقل بشكل طبيعي بمرور الوقت.