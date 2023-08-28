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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء السقطي: مصر تشهد سرعة فى تنفيذ المشروعات الصناعية.. فيديو

علاء السقطي
علاء السقطي

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تشهد سرعة في تنفيذ المشروعات الصناعية.

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الإصلاح والنهضة: قرارات دعم الصناعة ستعيد ترتيب هيكل الاقتصاد المصري

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برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بتكثيف جهود تطوير الصناعة.. وتؤكد: تدعم الاقتصاد الوطني

وأضاف السقطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تشهد تغيرا في مناخ الاستثمار الصناعي"، لافتا: "هناك سرعة غير مسبوقة في القرارات الداعمة للمجال الصناعي".

وأشار المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "الرئيس وجه بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية".
 

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة الإصلاح والنهضة الإعلامي أحمد موسى الاقتصاد الوطني اتحاد مستثمري إتحاد مستثمري المشروعات

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