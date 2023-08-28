علاء السقطي: مصر تشهد سرعة فى تنفيذ المشروعات الصناعية.. فيديو

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تشهد سرعة في تنفيذ المشروعات الصناعية.

وأضاف السقطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تشهد تغيرا في مناخ الاستثمار الصناعي"، لافتا: "هناك سرعة غير مسبوقة في القرارات الداعمة للمجال الصناعي".

وأشار المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "الرئيس وجه بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية".

