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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصوله

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

تعد المكرونة البشاميل من أشهى الأكلات التى يحبها الجميع ولكن عندما تضاف لها الموتزاريلا وكريمة الطهي؛ تصبح أجمل بكثير.

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والمتزاريلا وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني.

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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل


مقادير المكرونة بالبشاميل

كيلو مكرونة قلم /نصف كيلو لحم مفرومة /بصلة مفرومة /ملعقة صلصة طماطم فلفل أخضر / بيضة /كوب دقيق /نصف لتر لبن /كوب من الشوربة /ملح وفلفل وبهارات / نصف كوب سمن 


طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل 

 

أولا تحضير عصاج اللحم

 نضع البصل المفروم وقليل من السمن ونتركه حتى يذبل لونه / نضيف اللحم ونقلبه مع البصل حتى يتغير لونه / نضيف الفلفل الخضر المقطع والملح والفلفل الاسود والبهارات / نترك اللحم حتى ينضج ثم نضيف ملعقة الصلصة 


ثانيا : تحضير المكرونة 

نضع قدر به ماء ونتركه حتى يغلى على النار مضاف له الملح والزيت/ نضع المكرونة بالماء حتى تنضج / نصفيها ونتركها جانبا 


ثالثا : تحضير البشاميل

يغلى اللبن والشوربة ويترك جانبا / توضع السمن على النار ثم يضاف لها الدقيق ويقلب لمدة دقيقة / يضاف اللبن بالشوربة مع التقليب السريع حتى لا يتكتل الدقيق والأفضل تقليبه بالمضرب اليدوي / تقلل النار ويضاف الملح والفلفل حتى  تجدينه يزيد كثافته مع التقليب ثم يترك ليبرد /تضاف له بيضة مخفوقة ويقلب


رابعا : طريقة التحضير للصينية 

يوضع بعض البشاميل في الصينية ويوضع بعضه أيضا على المكرونة كلها وتقلب توضع نصف كمية المكرونة في الصينية وتوزع جيدا / يضاف اللحم المعصج ثم تضاف باقي كمية المكرونة / يصب على الوجه باقي البشاميل بحيث يغطي الوجه تمام / يوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة (200) حتى تحمر من الأسفل والجوانب وبعض الوجه / تضاف كمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا /تفتح لها الشواية لتحمر الوجه ثم تترك لتبرد قليلا ثم تقطع.

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