اتحاد جدة يفوز على الوحدة بثلاثية في الدوري السعودية.. وإصابة كريم بنزيما

فاز فريق اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

وتعرض حامل الكرة الذهبية، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة للإصابة، ليتم استبداله في الشوط الأول.

وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة 63، أعقبه زميله البرتغالي ديوجو فيليبي جوتا في الدقيقة 67.

وأكد البرازيلي إيجور كورنادو انتصار “النمور” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد لـ 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السادس.