استمرار ندوات الأسبوع الثقافي بمساجد المدن بسيناء

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء ،عقد ندوات الأسبوع الثقافي بمساجد المدن بالمحافظة ، وكانت بداية الاسبوع بمسجد عمر بن الخطاب بحى الضاحية بالعريش لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان "أحكام الصلاة ".، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وبتوجيه من فضيلة الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء. ،



حاضر فيها كلٌ من :

فضيلة الشيخ حماده بشير إمام وخطيب. متحدثاً ، فضيلة الشيخ مهتدى محمد إمام وخطيب .متحدثاً، فضيلة الشيخ متولي مصطفى، قارئاً ومبتهلاً وبحضور كريم من أهالي حى الضاحية ، ورواد مسجد عمر بن الخطاب الكرام.

ندوات علمية:

كما نظمت مديرية الأوقاف ، سلسلة ندوات علمية بالمساجد الكبرى بمدن المحافظة تحت عنوان " عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت" بعد صلاة المغرب مباشرةً .،تحت إشراف الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة.

تأتي هذه الندوة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي

وكانت أولى الندوات بمسجدى ( القرمانى بالعريش، والسلام بأبى صقل) ، مدينة العريش محافظة شمال سيناء، عقب صلاة المغرب مباشرة.

حيث حاضر في الندوة بمسجد القرماني كل من: الشيخ محمد عزام ، و الشيخ صبري أبو العطا محمد ، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي

وفي مسجد السلام بأبي صقل كل من :

الشيخ حمادة بشير محمد أحمد والشيخ محمد مجدي محمد عطية وذلك على الشيخ سيد بدوي إسماعيل.