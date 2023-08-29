عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار ندوات الأسبوع الثقافي بمساجد المدن بسيناء

ندوة أحكام الصلاة
ندوة أحكام الصلاة بمساجد سيناء

 

 

 واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء ،عقد ندوات الأسبوع الثقافي بمساجد المدن بالمحافظة ، وكانت بداية الاسبوع بمسجد عمر بن الخطاب بحى الضاحية بالعريش لليوم الثاني على التوالي  تحت عنوان "أحكام الصلاة ".، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وبتوجيه من فضيلة الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء. ،


حاضر فيها كلٌ من : 
فضيلة الشيخ  حماده بشير  إمام وخطيب. متحدثاً ، فضيلة الشيخ  مهتدى محمد إمام وخطيب .متحدثاً، فضيلة الشيخ  متولي مصطفى، قارئاً ومبتهلاً وبحضور كريم من أهالي حى الضاحية ، ورواد مسجد عمر بن الخطاب الكرام.

 

ندوات علمية:

 

كما نظمت مديرية الأوقاف ،  سلسلة  ندوات علمية بالمساجد الكبرى بمدن المحافظة  تحت عنوان " عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت" بعد صلاة المغرب مباشرةً .،تحت إشراف الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة.

تأتي هذه الندوة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي

وكانت أولى الندوات  بمسجدى ( القرمانى بالعريش،  والسلام بأبى صقل) ،  مدينة العريش محافظة شمال سيناء، عقب صلاة المغرب مباشرة.

حيث حاضر في الندوة  بمسجد القرماني كل من: الشيخ محمد عزام ، و الشيخ صبري أبو العطا محمد ، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي 

وفي مسجد السلام بأبي صقل كل من :

الشيخ حمادة بشير محمد أحمد   والشيخ محمد مجدي محمد عطية   وذلك على الشيخ سيد بدوي إسماعيل.

txt

تعليم شمال سيناء يستعد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

سيناء مساجد أوقاف الثقافى الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

ترشيحاتنا

بريتيش بيتروليوم تستثمر 3.5 مليار دولار في مصر خلال 3 سنوات

ميمي عبد الرازق: لا مجاملات في فريق الداخلية| فيديو

الأكثر تميزا من سامسونج في السوق.. هاتف بسعر 5 آلاف جنيه ومواصفات جبارة

هل تعدد الزوجات هو الأصل أم واحدة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

العاصفة الاستوائية إداليا تتحول لإعصار في طريقها إلى فلوريدا

مركز المصالحة الروسي: مقاتلات إسرائيلية هاجمت مطار النيرب في سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ