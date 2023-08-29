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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تعدد الزوجات هو الأصل أم واحدة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الأصل الزواج هو واحدة، وليس تعدد الزوجات هو الأصل كما يظن الكثير من الناس.

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وقال علي جمعة، في فيديو له، إن الإسلام أباح تعدد الزوجات على خلاف الأصل، ولذلك قال الله- عز وجل-: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}.

واستدل علي جمعة، بقوله هذا، بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- منوها بأن رسول الله لم يتزوج قط على السيدة خديحة، وأنه ما تزوج من أمهات المؤمنين إلا بعد وفاة السيدة خديجة، فهي التي أنجبت له الأولاد.

وذكر أن الأصل في الخلق، أن الله- تعالى- خلق امرأة واحدة وهي السيدة حواء، لسيدنا آدم، ولم يخلق له أكثر من امرأة، منوها أن تعدد الزواج هو مباح شرعا لنواحي اقتصادية واجتماعية ونفسية ومصالح أخرى.

وأكد أن شرط تعدد الزوجات في الإسلام؛ هو العدل بين الزوجات، فالعدل هو الأساس، وهو الذي يخفف وطأة وقسوة التعدد التي تشعر بها المرأة عند التعدد عليها.

وحذر علي جمعة، الزوج الذي يعدد من الزوجات، من عدم العدل، فقال النبي في ذلك "من لم يعدل بين زوجتيه أتى يوم القيامة مائل الشق".

كما نصح علي جمعة، المرأة بألا تغالي في طلب المساواة، لأن هناك فرقا بين التساوي والمساواة، فالأهم للرجل أن يريح الزوجة الثانية ويحافظ على القسمة، بين الزوجات.

علي جمعة الزواج تعدد الزوجات النساء الإسلام

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