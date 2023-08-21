عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين عام كبار العلماء بالأزهر: تعدد الآراء الفقهية دليل على مرونة الإسلام

أمين عام هيئة كبار
أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر

قال الدكتور حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر: إن تعدد الآراء الفقهية يعتبر دليلا قاطعا على مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، وإن اختلاف الآراء الفقهية في قضية واحدة يعطي مساحة للتسامح وقبول الرأي الآخر الذي يستند إلى دليل لا يتصادم مع نص قطعي الدلالة والثبوت.

الاختلاف الفقهي لابد أن يناسب طبيعة الأصول الشرعية التي ننطلق منها

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الاختلاف الفقهي ..ضرورة» ضمن سلسلة محاضرات ترسيخ وسطية الإسلام للطلاب الأفغان بالأزهر الشريف التي تقام بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقال أمين عام كبار العلماء بالأزهر: إن الذين يتشدقون باللامذهبية في الإسلام من باب أن الأمة الإسلامية ليست في حاجة لذلك التعدد، فهم مخطئون لأنهم لو صدقوا في دعواهم هذه لتوحدوا في كلمتهم، ومن هنا وجب علينا نحن العلماء أن نبسط هذه القضايا والمفهوم للناس بما لا يدعو إلى إثارة النعرات المذهبية؛ لأن الإسلام دين يدعو للوحدة ونبذ الفرقة حتى لا تتشرذم الأمة.

وأوضح أن الاختلاف الفقهي لازم على أن يناسب طبيعة الأصول الشرعية التي تنطلق منها، ناصحا المتدربين بضرورة أخذ العلم من منابعه الصافية وعلمائه العدول حتى تنهض الأمة في فكرها.

الدورة التدريبية الحادية والعشرين لأئمة وواعظات ليبيا

فيما تواصلت أمس الدورة التدريبية الحادية والعشرين لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب- أعمالها بمحاضرة للدكتور عرفة النادي - أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، تحت عنوان (العقل الناقد لتفكيك الفكر المتطرف)، أوضح خلالها مهارات النقد البناء وأهميته في الرقي بالفكر وعدم التأثر بالأوهام، وأن التزود بمهارات النقد تعد أساسا من أسس التمرن على كيفية الرد على الشبهات وكشف مغالطات الآخرين.

وقال: إن سمات المفكر الناقد المرونة في التفكير والأمانة والشجاعة الفكرية التي اكتسبها من قوة شخصيته فكونت القدرة على الرد فيما يثار من قضايا فكرية.

وأوضح د. النادي، أهم القضايا التي يروج لها خوارج الأمس واليوم والتي من أهمها قضية الخلافة العظمى وفهمهم لها على غير وجهها الصحيح وأيضا قضية الحاكمية التي يصدرها أصحاب الفكر المتطرف من خلال تطويع نصوص القرآن الكريم وإخراجها عن سياقها وابتداع تفاسير غير مجمع عليها.

وفي ختام المحاضرة، أوضح أن الدعوة إلى التسامح والتعايش السلمي إنما هي توضيح لحقيقة هذا الدين السمح، انطلاقا من قاعده لا إفراط ولا تفريط.

ووجه د. النادي النصيحة للمتدربين بضرورة أخذ العلم من أفواه المحققين التي أجمع على أنهم ثقات عدول ومن مؤلفاتهم وتحري الدقة بقدر الإمكان، وطالبهم بعدم التصديق للشائعات ولا الأوهام ولا بكل ما يثار بل لا بد من التثبت والتحقق أولا، والرجوع إلى أهل التخصص لفهم ما يسمع وما يرى، والاعتماد على المنهج الوسطي للأزهر الشريف.

الأزهر هيئة كبار العلماء الدكتور حسن الصغير الاراء الفقهية المنظمة العالمية لخريجي الازهر واعظات ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الشرقية مهنئًا على تجديد الثقة

مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الغربية مهنئًا على تجديد الثقة

مجلة الأزهر تحتفي بالهجرة النبوية ضمن عدد شهر صفر

هدوء في امتحانات القرآن والحديث لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

من أجل المناخ إفريقيا في القلب.. جامعة الأزهر تطلق الملتقى البيئي العاشر| الثلاثاء

مشاركة واعظات الأزهر في ركن الفتوى بمعرض ساقية الصاوي للكتاب.. صور

عواد سالم رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة

المحرصاوي لأئمة وواعظات ليبيا: عليكم التسلح بالعلم الوسطي لمواجهة الأفكار المغلوطة

ترشيحاتنا

الجيش السوداني: اغتيال اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاه بدارفور

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

مفاجأة مدوية.. قوات الجيش الأوكراني تطالب بإنهاء الحرب

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

حقيقة وفاة عادل إمام .. وسر عدم ظهوره لطمأنة جمهوره | فيديو

أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشري بشأن أحوال الطقس.. ومفاجأة في أسعار الذهب.. وخطورة انتشار متحور EG.5

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنه الفائز.. شجار عنيف بين لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم أمريكية

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تامر هجرس يتعرض لحادث سير .. شاهد

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ