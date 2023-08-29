أتلتيكو مدريد يكتسح رايو فاليكانو بسباعية نظيفة في الدوري الإسباني

اكتسح أتلتيكو مدريد مضيفه رايو فاليكانو بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيريزا ريفيرو، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل سباعية أتلتيكو مدريد كل من أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية وممفيس ديباي بالدقيقة 16 وناهويل مولينا في الدقيقة 36 والفارو موراتا هدفين بالدقيقتين 73 و84 وأنخيل كوريا في الدقيقة 79 وماركوس لورينتي بالدقيقة 86.



وبهذا الفوز، رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن كل من جيرونا صاحب المركز الثالث وعن برشلونة صاحب المركز الرابع.



كان أتلتيكو قد حقق الفوز على غرناطة في الجولة الأولى بنتيجة 3-1، وتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام ريال بيتيس، بينما تجمد رصيد فاليكانو عند 6 نقاط في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن كل من أوساسونا صاحب المركز السابع وعن فالنسيا صاحب المركز السادس وعن أتلتيك بيلباو صاحب المركز الخامس.



وكان فاليكانو قد حقق الفوز في الجولة الأولى على الميريا وفي الجولة الثانية على غرناطة بهدفين نظيفين.



ويواجه رايو فاليكانو في الجولة الرابعة مضيفه ريال بيتيس يوم السبت المقبل، بينما يلعب أتلتيكو مدريد أمام ضيفه إشبيلية يوم الأحد القادم.