مشيخة الأزهر: الإمام الطيب يوافق على عقد معسكر للوافدين بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على إقامة معسكر بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة، بمدينة الإسكندرية، لـ(250) طالبًا من طلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم.

وأوضحت الصعيدي- في بيان- أن المعسكر يأتي مكافأة لهؤلاء الطلاب، تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم ومداومتهم في تلقي العلم بمعاهدهم وكلياتهم التي يدرسون بها بجانب مدرسة الإمام الطيب.

وأشارت إلى أن المعسكر يشمل لقاءات فكرية ورحلات ترفيهية لمعالم الإسكندرية.