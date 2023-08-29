جيرانك المتلصصين..كيف تحمي الواي فاي من السرقة؟

مع ازدياد اعتماد الناس على الإنترنت في حياتهم اليومية، أصبحت حماية شبكة الواي فاي من السرقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فعندما يتم اختراق شبكة الواي فاي، يمكن للمتسللين سرقة بياناتك الشخصية، مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت الخاص بك لتحميل الملفات أو بث مقاطع الفيديو، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك.

وفيما يلي بعض النصائح لحماية شبكة الواي فاي من السرقة:

• استخدم كلمة مرور قوية ومختلفة عن كلمات المرور الأخرى التي تستخدمها. يجب أن تكون كلمة المرور الخاصة بك على الأقل 12 حرفًا، وأن تحتوي على مجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

• قم بتعطيل ميزة WPS. تسمح ميزة WPS بتوصيل الأجهزة بشبكة الواي فاي باستخدام رمز PIN بسيط، مما يجعلها عرضة للاختراق.

• استخدم جدار حماية. سيساعدك جدار الحماية على حماية شبكة الواي فاي من الوصول غير المصرح به.

• قم بتحديث جهاز الراوتر الخاص بك. غالبًا ما يتم إصدار تحديثات الأمان لأجهزة الراوتر لسد الثغرات الأمنية.

• قم بتغيير كلمة مرور جهاز الراوتر الخاص بك بشكل دوري. سيساعد ذلك على حماية شبكة الواي فاي في حالة اختراقها.

بالإضافة إلى هذه النصائح، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل شبكة الواي فاي الخاصة بك أكثر أمانًا:

• استخدم شبكة الواي فاي الخاصة بك فقط في الأماكن الآمنة. إذا كنت في مكان عام، مثل مقهى أو فندق، فمن الأفضل استخدام شبكة الواي فاي الخاصة بالمكان بدلاً من شبكتك الخاصة.

• استخدم VPN عند الاتصال بشبكة الواي فاي العامة. سيساعدك VPN على تشفير بياناتك وجعلها أكثر أمانًا.

باتباع هذه النصائح، يمكنك حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك من السرقة والحفاظ على بياناتك آمنة.