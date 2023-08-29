صور وفيديوهات HD..أخيرا وصول الميزة المنتظرة في واتساب..الطريقة هنا

أكدت منصة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp دعمها لجودة الفيديو عالية الدقة على منصته للرسائل. يتم الآن طرح الميزة على مرحلتين لمستخدمي Android و iOS ، مما يعني أنه قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تصل إلى جميع الأجهزة. يجب على المستخدمين التأكد من أنهم يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق.

مع أحدث ميزة ، يمكن لمستخدمي WhatsApp الآن مشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة تصل إلى 720 بكسل. على الرغم من أنها ليست قريبة من 1080 بكسل ، إلا أنها لا تزال أفضل بكثير من 480 بكسل التي كانت الاختيار الافتراضي حتى الآن.

يمكن للمستخدمين الآن مشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة على WhatsApp



تتم عملية مشاركة مقاطع الفيديو عالية الدقة على خدمة الرسائل بنفس طريقة مشاركة الصور عالية الدقة. بعد تحديد الفيديو الذي يرغب المستخدم في مشاركته ، سيظهر رمز HD جديد في أعلى الشاشة. ثم سيُطلب من المستخدمين ما إذا كانوا يريدون مشاركة الفيديو بجودة SD أو HD. سيعرض أيضًا حجم الملف لكلا الخيارين مما قد يساعد في توفير بيانات الإنترنت على الهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين بعد ذلك الضغط على إرسال لمشاركة الفيديو.

يتم تشفير كل من الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة التي يتم مشاركتها على WhatsApp بنهاية إلى نهاية. سيرى مستلم الفيديو عالي الجودة شارة HD صغيرة على الفيديو المشترك في التطبيق مما يشير إلى أنك قد شاركت فيديو عالي الدقة. هذا مفيد في اتخاذ قرار مستنير إذا كان لديهم مساحة تخزين وعرض النطاق الترددي للإنترنت لتنزيل وعرض الملف.

مميزات مشاركة مقاطع الفيديو عالية الجودة على WhatsApp:

• يمكن للمستخدمين الآن مشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة تصل إلى 720 بكسل.

• تتم عملية مشاركة مقاطع الفيديو عالية الدقة بنفس طريقة مشاركة الصور عالية الدقة.

• يتم عرض حجم الملف لكلا الخيارين (SD و HD) مما قد يساعد في توفير بيانات الإنترنت على الهاتف المحمول.

• يتم تشفير كل من الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة التي يتم مشاركتها على WhatsApp بنهاية إلى نهاية.

• سيرى مستلم الفيديو عالي الجودة شارة HD صغيرة على الفيديو المشترك في التطبيق مما يشير إلى أنك قد شاركت فيديو عالي الدقة.

كيفية مشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة على WhatsApp:

• افتح تطبيق WhatsApp.

• افتح الدردشة التي تريد مشاركة الفيديو فيها.

• اضغط على رمز "الإضافة".

• اضغط على "ملفات".

• حدد الفيديو الذي تريد مشاركته.

• اضغط على "إرسال".

• ستظهر لك خيارات لمشاركة الفيديو بجودة SD أو HD.

• اختر جودة HD.

• اضغط على "إرسال" مرة أخرى.





