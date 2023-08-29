عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سلي وقتك.. أحدث ألعاب أوفلاين بدون نت ومجانية

سلي وقتك..أحدث ألعاب
سلي وقتك..أحدث ألعاب أوفلاين بدون نت ومجانية

مع انتشار الهواتف الذكية وتطورها، أصبح لدينا العديد من الألعاب الرائعة التي يمكننا الاستمتاع بها في أي مكان وفي أي وقت. ومع ذلك، قد نجد أنفسنا في بعض الأحيان في أماكن لا يوجد بها اتصال بالإنترنت، مما قد يحد من خياراتنا الترفيهية.

لحسن الحظ، هناك العديد من الألعاب الرائعة التي يمكننا لعبها بدون اتصال بالإنترنت. هذه الألعاب مجانية تمامًا، وتقدم لنا ساعات من المرح.

 

فيما يلي بعض من أحدث ألعاب أوفلاين بدون نت المجانية:

 

• Shadow Fight 2 هي لعبة قتال من منظور الشخص الثالث تتميز بالرسومات ثلاثية الأبعاد الرائعة والحركة القوية.

• Dancing Line هي لعبة موسيقية تتطلب منك تحريك خط على مسار محدد مع إيقاع الموسيقى.

• Vector هي لعبة أكشن سريعة الخطى تتطلب منك الهروب من الشرطة في مدينة مليئة بالمخاطر.

• Contract Killer 2 هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول تتطلب منك إكمال سلسلة من المهمات الصعبة.

• Twist هي لعبة ألغاز تتطلب منك تدوير الأشكال والألوان لحل الألغاز.

• BADLAND هي لعبة مغامرات من منظور الشخص الثالث تتميز بالرسومات الجميلة والجو الغامض.

• Earn to Die هي لعبة سباق سيارات تتطلب منك قيادة السيارة للهرب من الزومبي.

• Punch Quest هي لعبة قتال تتطلب منك لكمة الأعداء للتقدم.

هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من الألعاب الرائعة التي يمكننا لعبها بدون اتصال بالإنترنت. إذا كنت تبحث عن طريقة للاستمتاع بوقتك، فتأكد من تجربة بعض هذه الألعاب الرائعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

موضوعات متعلقة

أفضل موبايلات فلاجشيب من شاومي في 2023.. بسعر أرخص من iPhone 

بأقل من نصف سعر iPhone.. ريلمي تطلق هاتفا جديدا فلاجشيب 

يهدد وجودهم.. أثرياء مرعوبون من خطر الذكاء الاصطناعي 

فرصتك للشراء.. خصم 6000 جنيه على موبايل Google Pixel الجبار

خصم تاريخي لأول مرة على Apple Watch بقيمة 7000 جنيه

لو مرتبك على القد..اشتري موبايل شاومي لسة نازل جديد ب 2400 جنيه

عرض الاثنين.. خصم 3000 جنيه على أحدث وأقوى موبايل سامسونج A54

نافس Oppo وسامسونج.. أفضل هاتف من Vivo للغلابة 

ترشيحاتنا

البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على استضافة السودانيين

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

فيتوريا: فوز منتخب مصر مهم على إثيوبيا لهذا السبب

رئيس الوزراء يتابع خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية.. تفاصيل

باستثمارات 1.9 مليار دولار.. الحكومة: حفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا

شكل الدراسة بعد ظهور متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر.. ماذا ينتظر طلاب الجامعات بالعام الجديد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

فيديو

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ