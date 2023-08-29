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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 29 أغسطس

الدولار
الدولار

استعرضت الإعلامية نهاد سمير،  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سعر اليورو 33.44 جنيه للبيع، و 33.32 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.93 جنيه للبيع، و38.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.30  جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء .

سعر الدولار اليوم الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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