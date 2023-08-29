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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش هتحتاج موبايل غالي.. كيف تصور على موبايلك زي المحترفين؟

مش هتحتاج موبايل
مش هتحتاج موبايل غالي..كيف تصور على موبايلك ز

أصبحت الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة أداة تصوير شائعة، حيث يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب التقاط صور احترافية باستخدام الهاتف المحمول، خاصةً إذا لم تكن على دراية ببعض الحيل والنصائح.

 

في هذا التقرير، سنقدم لك بعض النصائح حول كيفية التقاط صور احترافية من على هاتفك المحمول:

 

1. استخدم إضاءة جيدة

الإضاءة هي أحد أهم العوامل التي تؤثر على جودة الصورة. إذا كانت الإضاءة سيئة، فستبدو الصور باهتة أو مشوشة. حاول التقاط الصور في ضوء النهار الطبيعي، أو استخدم مصدر إضاءة ثابت إذا كنت تلتقط الصور في الداخل.

2. استخدم حامل ثلاثي القوائم

يمكن أن يساعدك الحامل ثلاثي القوائم في الحفاظ على ثبات الكاميرا، مما ينتج عنه صور أكثر وضوحًا. خاصةً إذا كنت تلتقط صورًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

3. استخدم الوضع اليدوي

يسمح لك الوضع اليدوي بالتحكم في إعدادات الكاميرا، مثل التعريض الضوئي  وسرعة الغالق. يمكن أن يساعدك هذا في ضبط الصورة بشكل مثالي لتحقيق النتائج التي تريدها.

4. جرب أوضاع التصوير المختلفة

تتضمن معظم كاميرات الهواتف الذكية مجموعة متنوعة من أوضاع التصوير، مثل وضع المناظر الطبيعية ووضع البورتريه ووضع الحركة. جرب هذه الأوضاع المختلفة للعثور على الوضع الذي يناسب موضوعك وأسلوبك.

5. استخدم محرر الصور

يمكنك استخدام محرر الصور لتحسين صورك بعد التقاطها. يمكنك استخدام محرر الصور لتعديل الألوان والسطوع والتباين والحدة وغيرها من الإعدادات.

 

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لالتقاط صور احترافية من على هاتفك المحمول:

 

• ركز على موضوع الصورة.

• استخدم تكوينات مختلفة للصور.

• جرب طرقًا مختلفة للتصوير، مثل التقاط الصور من الزوايا المختلفة أو استخدام العناصر في الخلفية.

• كن مبدعًا!

باستخدام هذه النصائح، يمكنك التقاط صور احترافية من على هاتفك المحمول دون الحاجة إلى شراء معدات تصوير باهظة الثمن.

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