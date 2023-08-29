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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السوداني يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة طلب المشاركة في الدوري المغربي

فريق الهلال السوداني
فريق الهلال السوداني

كشف أنس محمد، المنسق الإعلامي لنادي الهلال السوداني، حقيقة طلب ناديه المشاركة في مسابقة الدوري المغربي الموسم الجاري.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول طلب الهلال المشاركة في الدوري المغربي، في ظل توقف النشاط الكروي المحلي بسبب اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع.


وقال أنس محمد في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: "ما تردد ما طلب الهلال المشاركة في الدوري المغربي شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف:" الصورة المنقولة عن إحدى القنوات العربية الشهيرة والتي تفيد بأن الهلال طلب المشاركة في الدوري المغربي مفبركة، والقناة بريئة من هذه الشائعة".

واختتم:" لم نتلق إخطار حتى الآن بإلغاء الموسم المحلي الجاري بسبب الأحداث الحالية، لكننا لا نعرف موعد استئناف المسابقات".

يذكر أن الهلال السوداني تأهل مؤخرا إلى دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، عقب انسحاب فريق السلام من جنوب السودان، من مواجهته في الدور التمهيدي الأول.

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