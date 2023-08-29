هناك عدد من الفواكه التي يمكن طهيها على الفحم وتناولها بجانب الوجبات الأساسية. إليك بعض الأمثلة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

فواكه يمكن طهيها على الفحم وتناولها بجانب الوجبات الأساسية

البطيخ: يمكن قطع شرائح من البطيخ وشويها على الفحم لمدة قصيرة حتى تتكون لها خطوط شواء. يمنح الشواء نكهة مميزة ويجعل البطيخ أكثر حلاوة.

الموز: يمكن شواء الموز على الفحم بقشوره لمدة قصيرة حتى تصبح القشرة سوداء. بعد ذلك يمكن تقشير الموز وتناوله بجانب الوجبات الأخرى أو استخدامه في تحضير وصفات أخرى مثل الكعك أو الحلوى.

الأناناس: يمكن شواء شرائح الأناناس على الفحم حتى تتكون لها خطوط شواء وتصبح ذهبية اللون. يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات أو الأطباق الرئيسية لإضفاء نكهة مميزة.

الخوخ: يمكن تقطيع الخوخ إلى نصفين وإزالة النواة، ثم يمكن وضعها على الفحم لبضع دقائق حتى تتحمر قليلاً. يمكن تناولها بعد التبريد كوجبة خفيفة ومنعشة.

الجوافة: يمكن قطع الجوافة إلى شرائح وتشويها على الفحم لبضع دقائق حتى تصبح ذهبية اللون. يمكن تناولها بجانب الوجبات الأساسية أو إضافتها إلى السلطات لإضفاء نكهة حلوة وحمضية.

يرجى ملاحظة أنه عند طهي الفواكه على الفحم، يجب مراقبتها باستمرار لتجنب حرقها. كما يُنصح بتناول الفواكه المشوية بشكل معتدل وبجانب وجبات أخرى متوازنة للحصول على تغذية متوازنة في الوجبة.