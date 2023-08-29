وزير الأمن الإسرائيلي يقرر منع الإفراج المبكر عن راشقي الحجارة

ذكرت القناة السابعة العبرية صباح يوم السبت، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير أمر بمنع الإفراج المبكر عن ما وصفهم بمنفذي العمليات البسيطة.

ووفقاً للقناة العبرية، "اعتبارًا من يوم الجمعة، سيدخل حيز التنفيذ قرار الوزير إيتمار بن جفير بعدم الإفراج المبكر عن الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات بسيطة، راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة الذين لم يتسببوا بإصابات". وفق قوله

وأشارت القناة إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك طالب بالإفراج المبكر عنهم لتخفيف الاكتظاظ في السجون، فيما يعتبر الشاباك بأن قرار بن غفير سيضر باعتقال "مطلوبين أكثر ثقلاً".