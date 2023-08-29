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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 26 رحلة طيران أوروبية سياحية في يوم واحد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استمرارًا لجهود تعزيز السياحة الوافدة إلى مناطق البحر الأحمر، استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء عشرات الرحلات الجوية الأوروبية السياحية.

ووصلت 26 رحلة من مختلف دول القارة الأوروبية. 

 

تأتي هذه الرحلات ضمن إجمالي 139 رحلة تُستقبلها المطار أسبوعياً منذ السبت الماضي وحتى الجمعة.

وتسهم الرحلات الأوروبية السياحية في تنشيط حركة السياحة بشكل كبير في منطقة البحر الأحمر. فبالتعاون مع السلطات المختصة، تُسهم الإجراءات المحسنة للوصول في تقديم تجربة وصول سلسة وميسّرة للزوار القادمين من دول متعددة. وتكثف السلطات الإجراءات الاحترازية والأمنية لضمان سلامة الوافدين والمجتمع المحلي.

وتتنوع الرحلات الوافدة من دول مختلفة في أوروبا، حيث وصلت 4 رحلات من جمهورية التشيك و3 من إيطاليا و3 من ألمانيا. بالإضافة إلى 9 رحلات قادمة من بولندا ورحلات من دول مثل سويسرا، بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورج.

مطار مرسى علم الدولي استضاف خلال الأسبوع الحالي وحتى نهاية الأسبوع القادم ما مجموعه 139 رحلة طيران دولية. هذه الرحلات وصلت من 11 دولة حول العالم، مسهمةً في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية محببة للزوار من مختلف البلدان.

تأتي هذه الجهود في سياق الترويج للسياحة وتنشيط الاقتصاد المحلي، حيث يُعتبر البحر الأحمر مناطق استراتيجية لجذب السياح وتقديم تجارب سياحية متميزة. 

وتستمر مدينة مرسى علم في استقبال الزوار بحرارة وترحيب، مؤكدةً على استمرار جهودها لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز وجهات السياحة البحرية في مصر والعالم.

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