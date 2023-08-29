عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. ناجى العلى وقصة اتهام عاطف الطيب بالخيانة وسحب جنسية نور الشريف

ناجى العلى
ناجى العلى

يوافق اليوم، الثلاثاء، الذكرى الـ 36 لرحيل ناجي سليم العلي الشهير بـ ناجي العلي، الرسام الفلسطيني الذي تميز بالنقد اللاذع الذي يعمق فيه الإحساس بالوعي الرائد من خلال رسوماته الكاريكاتورية، حيث اعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا علي زيادة التغيير السياسي وزيادة الوعي بما يجري في المنطقة العربية من خلال استخدام الفن كأحد أساليب الضغط.

ناجى العلى 

ولد رسام الكاريكاتير ناجي العلي في عام 1938 بقرية الشجرة في طبريا وفي عام 1948 وعندما بلغ 10 سنوات دمرت القوات الإسرائيلية قرية الشجرة محل اقامته هو واسرته فهاجر وعائلته الي جنوب لبنان.

لعب الفنان الراحل نور الشريف شخصية ناجى العلى فى فيلم يحمل نفس الاسم وقد اثار هذا العمل حالة من الجدل الواسع وتم منع عرضه فى الدول العربية كما اتهم مخرجه عاطف الطيب بالخيانة لدرجة أن الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، طالب الرئيس المصري وقتها محمد حسني مبارك بمنع عرض الفيلم.

واتهم فريق العمل ومخرجه بالخيانة، وهو الأمر الذى رفضه حسنى مبارك، وكلف أسامة الباز برؤية الفيلم، ولكن اتضح فى النهاية أن الفيلم بريء مما يروج عنه.

كريم عبد العزيز يعلق على تحقيق 3 من أفلامه أعلى الإيرادات فى السينما المصرية

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

أسرار ناجى العلى 

 

أكد الكاتب الكبير بشير الديك أن الفنان نور الشريف كان صاحب فكرة تقديم عمل سينمائي عن الرسام الفلسطينى ناجي العلي، وقد تحدث معه في  هذا الأمر.

وقال بشير الديك، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “فى البداية لم أكن أعلم الكثير عن ناجي العلي، إلا أنني سبق أن شاهدت له كاريكاتيرا فى إحدى الصحف، وقد قلت هذا للفنان نور الشريف، إلا أنه قام بمنحي العديد من اللوحات والمعلومات والكتب عن ناجي العلي وبدأت رحلتنا مع الفيلم من هنا”.

ويضيف بشير الديك: “نور الشريف كان مؤمنا بالقضية الفلسطينية واللبنانية، وهو ما دفعه إلى تقديم هذا الفيلم، وقد أحضر لي جميع لوحات معرضه الأخير، ووضعته فى المكان الذى كنت أكتب العمل فيه، بل سافرت إلى أصدقائه فى الكويت وتونس، وجمعت مادة غنية عن هذا الرسام.

واستطرد بشير الديك قائلاً: “نور الشريف كان أكثر المتضررين من تلك الأزمة، فقد وصل الأمر إلى مطالبة الأشخاص بسحب الجنسية من فريق العمل، كما أن نور الشريف تم منعه من التمثيل بشكل غير رسمي  سواء فى مصر أو الخليج".

الراحل نور الشريف الرسام الفلسطيني الرئيس الفلسطيني الفنان الراحل نور الشريف الفنان نور الشريف بشير الديك حسني مبارك عاطف الطيب ناجي العلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

موضوعات متعلقة

عيد ميلاده|| اعترافات باسل خياط الخطيرة وسر انفصاله عن هند صبرى.. تعرف عليها

فى ذكرى ميلاده.. اعترافات زوجة مايكل جاكسون وقصة تحديه للموت

كريم عبد العزيز يعلق على تحقيق 3 من أفلامه أعلى الإيرادات فى السينما المصرية

بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

بعد إحالته للتحقيق بالموسيقيين.. تصرف جديد من عمر كمال تجاه أغنية أنت معلمة

الحجار وغالية بن علي وفرقة هوس وويجز.. تعرف على أسعار حفلات الموسيقى

رحاب الجمل: خوفى أثناء تصوير "مستر إكس" تبدل إلى فرحة بعد عرضه

رحاب الجمل ترد بقوة على شائعة مشاركتها فى "مستر إكس" بالصدفة.. خاص

ترشيحاتنا

الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وسط فيضانات عارمة .. زلزال يضرب الصين

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 5 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام

الخشت يكلف إيهاب الشيحي بالإشراف على مستشفى الفرنساوي للإسراع بالتطوير وتحسين الخدمة

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

بحد أدنى 13 ألف جنيه.. شروط الحصول على منحة الزواج |استعلم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

استخراج دودة حية من دماغ امرأة لأول مرة بالعالم.. كيف اكتشفوها؟

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ