عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: النزول بتنسيق القبول للخدمات بأولى ثانوي عام لـ190 درجة

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوي العام 190 درجة بدلاً من 195 درجة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد عمل فرق مبادرة 100 يوم صحة بأبوكبير

 

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024  بفصول الخدمات تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

الإعدادية العامة الاول الثانوي الحد الأدنى الصف الأول الثانوى الصف الاول الثانوي العام الشهادة الإعدادية العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالصف الأول الثانوي المرحلة الثانوية صحة الشرقية مبادرة 100 يوم صحة محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وسط فيضانات عارمة .. زلزال يضرب الصين

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 5 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام

الخشت يكلف إيهاب الشيحي بالإشراف على مستشفى الفرنساوي للإسراع بالتطوير وتحسين الخدمة

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

استخراج دودة حية من دماغ امرأة لأول مرة بالعالم.. كيف اكتشفوها؟

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ