زلزال مدمر خلال أيام في هذه الأماكن..العالم الهولندي يثير الرعب من جديد

في صدمة جديدة عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجيربيتس لتحذيراته المرعبة من جديد بعد فترة من الهدوء من تصريحاته ليستمر في إثارة الجدل بتنبؤاته التي يقول إنها تستند على حقائق علمية.

عالم الزلازل الهولندي

تحذير جديد للعالم الهولندي

ولكن هذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ 8 درجات على مقياس رختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

وحذر فرانك هوجيربيتس المثير للجدل من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكداً أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بلغت قوته 7 درجات وقع في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا، ما دفع السكان إلى الهروب من المباني وقدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

وسارع هوجيربيتس بالتعليق على زلزال إندونيسيا بالقول بأن "الاستجابة الزلزالية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون حتى الآن لا تزال معتدلة مقارنة بما يمكن أن تفعله هذه الهندسة وما فعلته في الماضي 8.5 درجات على مقياس رختر، في تلميح إلى أنه يتوقع زلزالاً أقوى من ذلك قريباً.

فرانك هوغربيتس

زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة

والأحد الماضي، وفي أحدث النشرات التي يقدمها العالم الهولندي بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، قال إنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الحالي إلى زيادة النشاط الزلزالي.

إلى أنه "في النظام الشمسي نرى هندسة الزاوية اليمنى المزدوجة مع المريخ ونبتون، وهناك احتمال كبير أنه في غضون 2-3 أيام، يمكن أن نتعرض لزلزال قوي لقد حدث ذلك في الماضي، نحن نعلم أن هذا النوع من الهندسة يمكن أن يؤدي إلى هذا النوع من النشاط الزلزالي".

وقال إنه من المحتمل جدًا أن نشهد زلزالًا قويًا خلال الـ 24 ساعة القادمة ويعتمد حدوث ذلك أم لا على حالة القشرة الأرضية"، مؤكداً أن هذا له علاقة كبيرة بالمريخ ونبتون، وكذلك بكوكبي المشتري وأورانوس.

وأشار العالم الهولندي المثير للجدل إلى "قمة قمرية عالية في اليوم التاسع والعشرين (اليوم الثلاثاء)، وذلك بسبب هندسة القمر مع المريخ ونبتون ومع المشتري وأورانوسيتجمع هذا إلى حد كبير حول الفترة من 29 إلى 30، قمم القمر عالية في المقام الأول ما إذا كان سيحدث زلزال كبير أم لا، فهذه علامة استفهام كبيرةلكننا نعلم أن هندسة القمر تتسبب بمثل ذلك الحدث الزلزالي الكبير، ومن الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي".

وأوصى العالم الهولندي متابعيه بأن يكونوا في "حالة تأهب إضافي، فمن الممكن أن نشهد زلزالًا كبيرًا خلال الـ24 ساعة القادمة"، مضيفاً بالقول: "إذا حدث ذلك خلال الـ24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا، لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي".

فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي صدقت بعض تنبؤاته

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام.

وفي ابريل الماضي، صدقت نبوءة الخبير الهولندي فرانك هوجربيتس، بوقوع زلزال ليلة اكتمال القمر في يوم 6 أبريل، إذ أكدت وسائل إعلام روسية تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر على بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وكان هوجربيتس، قال في تغريدة له : "ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذا يجب ان نحذر من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي".

وتابع: "مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك هذا يعني أنشطة زلزالية قوية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن مختصين في علم الزلازل، قولهم إن سكان سيفيرو كوريلسك في جزيرة باراموشير شعروا بهزات بقوة تتراوح بين ثلاث إلى أربع درجات.

وكان زلزال طاجيكستان، من تنبؤات العالم الهولندي التي صدقت، إذ وقع على عمق 10 كيلومترات، ووصلت قوته لـ7.2 درجة على مقياس ريختر.

وايضا من التنبؤات التي صدق فيها العالم الهولندي، كان زلزال نيوزيلندا في مارس الماضي بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، حيث ضرب منطقة جزر كرماديك على عمق 10 كيلومترات، وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال نيوزيلندا، من احتمالية أن تحدث أمواج مد بحري تسونامي نتيجة الزلازل.

وغيرها كثير من الزلازل التي تحققت خلال تنبؤات الهولندي فرانك هوجيربيتس.

زلازل تنبأ بها العالم الهولندي

من أفضل علماء الفلك الأسترالي

بعد تصريحاته الصادقة المثيرة للقلق يقدم موقع “صدى البلد” في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن العالم الهولندي فرانك هوجيربيتس:

الخبير فرانك هوجيربيتس، هو باحث وخبير جيولوجي هولندي الجنسية، ويهتم بأمور الزلازل والبراكين.

العالم الهولندي نال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بسبب توقعاته بشأن الهزات الأرضية والزلازل.

فرانك يعتمد في توقعاته بشأن حدوث الزلازل على وصول الكواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي.

الخبير الهولندي ينفي ما يثار بشأن إمكانية توقع حدوث الزلازل مؤكدًا أنّه لا يمكن حدوث ذلك: نحن فقط نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام.

يعتمد العالم الهولندي فرانك هوجيربيتس في تنبؤاته بشأن الزلازل على برنامج برنامج Solpage، قام بإنشائه من دافع ولعه بالنظام الشمسي وحركة الكواكب.

برنامج Solpage الذي يعتمد عليه فرانك بشكل كبير ساعده في تطويره والده، ويستطيع الخبير الهولندي من خلال هذا البرنامج رؤية حركات الأجسام والكواكب في الفضاء واستخراج بعض التنبؤات.

فرانك هوجربيتس مدرج في قائمة أفضل علماء الفلك الأسترالي، وقام بتأسيس موقع Ditrianum عن الزلازل في عام 2002.

في يوم 6 فبراير الماضي، تعرضت جنوب تركيا لزلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد أيام من توقعات فرانك التي نشرها على تويتر، وذكر خلالها ذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال وكانت مناطق جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان.

العالم الهولندي تنبأ أيضًا بحدوث زلازل قوية في الفترة ما بين 20 إلى 22 فبراير 2023، ومن المحتمل أن يبلغ ذورته اليوم 22 فبراير 2023، للتحقق نبوءته ويحدث زلزالًا قويًا يضرب تركيا وإيران وفلسطين ولبنان.

صادفت تنبؤات العالم الهولندي الواقع مرة أخرى بزلزال طاجيكستان في على عمق 10 كيلومترات قبل ساعات بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، وكان هو الأقوى في الأيام الأخيرة.