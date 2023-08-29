صحف الإمارات| رئيس "السيادة السوداني" يزور مصر ويلتقي السيسي.. زلزال 7.1 ريختر يضرب إندونيسيا.. واقتراب إعصار "إداليا" من فلوريدا

أبرزت صحف الإمارات ،اليوم الثلاثاء، زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



صحيفة البيان

نشرت صحيفة البيان عن بيان مجلس السيادة السوداني بأن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه اليوم الثلاثاء إلى مصر، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر هذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان، منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.



كما نشرت صحيفة البيان عن مناورة مشتركة بين واشنطن وسول وطوكيو جنوب شبه الجزيرة الكورية.

قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجرت مناورة دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية جنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء ردا على إطلاق كوريا الشمالية المزعوم لصاروخ فضائي الأسبوع الماضي.

وجرت المناورات جنوب جزيرة جيجو جنوبي البلاد بعد أن فشلت محاولة بيونج يانج إطلاق صاروخها تشوليما-1، الذي يحمل ما زعمت أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، يوم الخميس الماضي، وهو ثاني فشل لها هذا العام، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية إن التدريبات جرت ردا على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الأسبوع الماضي، والذي وصفته بأنه انتهاك "واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على البلاد أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

كما اختبرت المناورات أنظمة تبادل المعلومات الخاصة بهم كجزء من الجهود المبذولة لتشغيل نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي بين الدول الثلاث بحلول نهاية هذا العام كما أكد قادتها في قمة عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت آخر مرة أجرت فيها الدول الثلاث مثل هذه المناورات للدفاع الصاروخي في يوليو الماضي.

صحيفة الإمارات اليوم

نشرت الإمارات اليوم عن أنباء عن ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر بالي في إندونيسيا اليوم.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال كان على بعد 201 كيلو متر شمالي ماتارام في إندونيسيا ، وعلى عمق 518 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.



كما نشرت الإمارات اليوم عن ربح سوق دبي المالي 271 مليون درهم في أولى جلسات الأسبوع.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الخليج للملاحة"، التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 978.9 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و336 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 415.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.3 ألف صفقة.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات يوم أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 271.13 مليون درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 690.568 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى أكثر من 690.839 مليار درهم في ختام جلسة أمس، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.847 تريليون درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.53 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.

وتعزز أداء مؤشر سوق دبي الذي ارتفع بنسبة 0.01% إلى مستوى 4099.52 نقطة، بصعود سهم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 1.15% إلى 17.45 درهماً، مع استقطابه سيولة بنحو 39.326 مليون درهم، كما زاد "العربية للطيران" بنحو 1.2%.

وتصدر "الخليج للملاحة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 75.1 مليون درهم، ووصل إلى مستوى 7.05 دراهم، تلاه "مصرف عجمان" جاذباً نحو 42.2 مليون درهم ليغلق عند 2.43 درهم، ثم "الاتحاد العقارية" بسيولة 41.6 مليون درهم، ليقفل عند 0.41 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشره بنسبة 0.16% بالغاً 9749.27 نقطة، وجاء ذلك بعد تراجع سهم "العالمية القابضة" 0.05%، متصدراً قائمة النشاط، وأغلق عند 400.5 درهم، بعد اجتذابه سيولة بنحو 208.07 ملايين درهم، حيث استحوذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة، تلاه "ملتيبلاي" بنحو 115.9 مليون درهم وأقفل عند 3.98 دراهم، ثم "ألفا ظبي" جاذباً 111.19 مليون درهم، ليقفل عند 19.8 درهماً.

صحيفة الاتحاد

ونشرت صحيفة "الاتحاد" عن كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في إكس (تويتر سابقاً) أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 24.7 درجة مئوية في براكة بمنطقة الظفرة الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



كما نشرت صحيفة الأتحاد بتنبيه سفارة الإمارات في واشنطن بمواطني الدولة الموجودين في ولاية فلوريدا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب اقتراب إعصار "إداليا"، واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الأميركية.

وأكدت ضرورة التواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة "تواجدي".



كما نشرت الاتحاد عن استقرار أسعار النفط واستقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الأوراق المالية نحو الارتفاع، مع ترقب المتعاملين الجولة الجديدة من البيانات الاقتصادية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ظل قريباً من مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 1.5% خلال الأيام الثلاثة الماضية وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أواخر يوليو الماضي. ودفع الارتفاع الأخير سعر الخام القياسي الأميركي ليقترب من مستواه في أوائل العام الحالي.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد يواصل زيادة أسعار الفائدة مما يقلل فرص نمو النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم. وفي تعاملات اليوم تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 80.08 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل بحول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت سنغافورة، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار سنت واحد إلى 84.43 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.