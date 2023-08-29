على عمق 516 كم.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة سبع درجات في إندونيسيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشار المركز إلى أن الزلزال وقع في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك مما دفع السكان إلى الهروب من المباني.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وقدرت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

وقال النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال.

وبالأمس، أفادت وكالة رويترز للأنباء، بوقوع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر بالي في إندونيسيا.