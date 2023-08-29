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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: مصر أكثر الدول المعنية بإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السودانية

نائب رئيس حزب المؤتمر
نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي تعكس المكانة الكبيرة للدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي لافتا إلى أن موقف مصر من الأزمة السودانية كان إيجابيا و مساندا لها منذ اندلاع الأحداث حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتابع فرحات: زيارة البرهان لمصر في هذا التوقيت مرتبطة بالتطورات الجارية بالملف السوداني سواء علي المستوي الأمني او على المستوى العسكري خاصة بعد النجاحات التي حققتها القوات السودانية خلال الأيام الماضية لافتا إلى أن هذه الزيارة ستساهم في بلورة عملية سياسية مستقبلية وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان الشقيقة .

أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: السودان إمتداد للأمن القومي المصري ويتمثل موقف مصر من  الأزمة السودانية وكذلك الحفاظ علي الأمن القومي المصري ، في تأكيد  الرئيس عبدالفتاح السيسي علي نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كافة الأطراف السودانية، الأفريقية، العربية والدولية لوقف نزيف الدم السوداني ولعبت مصر دورا هاما في تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة في السودان، وذلك من خلال استضافة العديد من الاجتماعات والمفاوضات بداية من زيارة وزير الخارجية سامح شكري تشاد وجنوب السودان وصولا إلى انعقاد مؤتمر دول جوار السودان الذي كان على الأراضي المصرية وقدمت من خلاله مصر خارطة طريق واضحة ليكون هناك حل شامل للأزمة السودانية.

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة المصرية هي أكثر الدول المعنية بإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السودانية و مصر لا تدخر اي جهد في مساعدة الشعب السوداني الذي يمر بفترة عصيبة نتيجة الأزمات التي تمر بها دولة السودان الشقيقة منذ إندلاع الأزمة السودانية حيث سخرت مصر كافة مؤسساتها المعنية لإحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني ، في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها ، المتمثلة  فى استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية ، وسلامة شعبه الشقيق ،وتقديم كل المساعدات الممكنه له.

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