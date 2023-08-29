رئيس المعارضة الإسرائيلية يزور واشنطن الأسبوع المقبل.. وهذا ما سيناقشه

قال موقع والا العبري، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وأوضح المراسل السياسي الموثوق لموقع والا العبري، باراك رافيد، أن رئيس المعارضة يائير لابيد سيزور واشنطن الأسبوع المقبل ويلتقي بكبار المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية.

وأضاف أن زيارة لابيد إلى واشنطن تأتي في وقت لم يحدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماعًا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أن إحدى القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يثيرها مسؤولو البيت الأبيض مع لابيد هي التفاوض على اتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وتابع: "لابيد أعرب عن معارضته العلنية لوجود برنامج نووي مدني في السعودية يتضمن تخصيب اليورانيوم، وهذه إحدى القضايا التي يتفاوض الأمريكيون بشأنها مع السعوديين".

ولفت المراسل السياسي لموقع والا العبري، إلى أن محادثات تجري بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والبيت الأبيض حول لقاء بين نتنياهو وبايدن في البيت الأبيض، ومن المقرر أن يكون أحد التواريخ هو 18 سبتمبر.