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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: زيارة البرهان لمصر تعلن عن بداية مرحلة سياسية لإنهاء التمرد |فيديو

مصر والسودان
مصر والسودان

قال الكاتب والباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، إن خطاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم بعد المباحثات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس رسائل عدة.

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كاتب صحفي: زيارة البرهان دليل على أن الجهود المصرية كانت لصالح السودان

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شكر الرئيس السيسي على استضافة السودانيين.. تصريحات البرهان خلال زيارته إلى مصر

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية استخدمت استراتيجية واضحة للعدو وهي استنزافه، حيث قامت بتدمير جميع المعسكرات التابعة للتمرد وقطع خطوط الإمداد منذ الأسابيع الأولى من الحرب.

وتابع أن القوات المسلحة عملت على إعلان التعبئة العامة ليقوم الشباب بحماية الأحياء بعد تطهيرها من المتمردين، مشيرا إلى أن البرهان بهذا الخروج لمصر يعلن عن مرحلة عسكرية جديدة قبل أن تكون سياسية في إنهاء التمرد.

وأوضح أن خروج البرهان وزيارته منذ اندلاع الأزمة الي المناطق العسكرية والمعسكريات والمتحركات التي تستعد الآن لدخول الخرطوم لإنهاء التمرد وتثبيت الاستقرار تنبأ بمرحلة جديدة خاصة بعد انخفاض القدرات القتالية بدرجة عالية.

الجهود المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبدالفتاح البرهان القوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان قناة القاهرة الإخبارية

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