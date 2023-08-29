ضمن أوراق التقديم بالشرطة.. كيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

يقدم موقع صدى البلد، خدمة معرفة كيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخليه، حيث تبلغ قيمة استخراج شهادة الميلاد فى أقل من 5 دقائق 50 جنيهاً فقط.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج شهاده ميلاد والوفاة والزواج والطلاق من الماكينات الذكية، او من خلال السجل المدني، والتي تستخدم في اوراق التقديم بكليات الشرطة.

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد للأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما هو مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

وتسهيلا على المواطنين وضعت الإدارة العامة للأحوال المدنية، لوحة إرشادات لإتباعها أثناء استخراج شهادات الميلاد، حيث لا يحتاج المواطن لأى من المساعدات الخارجية، كما أتاحت الماكينة استخدام الفيزا كارت أو الدفع كاش.

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

البيانات المطلوبة لكيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

منظومة الماكينات الذكية الخاصة باستخراج شهادة الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق مرتبطة بقاعدة البيانات بقطاع الأحوال المدنية والتي تتيح استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن، بإدخال بيانات المتقدم من الرقم القومى و رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومى أسفل الصورة واسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد.

يحرص عدد كبير من المواطنين على البحث عن إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، حتى تستفيد الأسر بزيادة التموين من خلال إضافة مواليد جدد، للمساهمة في غلاء المعيشة، وذلك بعد أن اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة الدعم، من خلال بوابة مصر الرقمية او موقع دعم مصر.

كيفيه استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها قيمة الرسوم يتم سدادها نقداً بالماكينة دون اي تدخل بشري.

أماكن ماكينات استخراج شهادة ميلاد

وحددت وزارة الداخليه اماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية وجاءت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول").