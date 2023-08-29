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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: بايرن ميونخ يوافق على بيع بافارد لـ إنتر

صدى البلد

وافق بايرن ميونخ الألماني، على السماح برحيل مدافعه الفرنسي بنجامين بافارد إلى إنتر ميلان الإيطالي، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

 وذكرت تقارير ألمانية وإيطالية اليوم أن بافارد سيتوجه إلى إيطاليا اليوم كي يخضع للفحص الطبي قبل التوقيع غدا الأربعاء مع إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقدرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قيمة صفقة انتقال لاعب الظهير الأيمن وقلب الدفاع بافارد، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، بمبلغ 30 مليون يورو، إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات، حسب ما أوضحته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت".

 وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن إنتر ميلان منح بايرن ميونخ الألماني مهلة تنتهي مساء الثلاثاء لحسم قراره بشأن استعداده لبيع بافارد.

 وأوضحت التقارير أن إنتر ميلان اتخذ تلك الخطوة كي يكون أمامه الوقت الكافي للبحث عن مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات يوم الجمعة المقبل، في حال رفض بايرن ميونخ بيع بافارد.

 ويستمر عقد بافارد مع بايرن ميونخ حتى 2024 لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق بعد أن قضى معه أربعة أعوام.

 

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