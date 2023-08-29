أسهل طريقة لإجابة الدعاء وتحقيق الأمنيات.. يغفل عنها الكثير

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن أسهل طريقة لإجابة الدعاء وتحقيق الأمنيات، ينبغي للمسلم أن ينشغل بها في حياته اليومية.

أسهل طريقة لإجابة الدعاء

وقال الداعية الإسلامي، إن الله تعالى وعد عباده بإجابة الدعاء فيقول الله في كتابه العزيز (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان).

وأشار إلى أن هناك أسهل طريقة لإجابة الدعاء، ويعلمه الكثير من المسلمين، لكن لا يفكرون في كيفية استخدامه، وهو طريق الوصول إلى الله من باب الصلاة على رسول الله.

وذكر أن هناك مراكز استشفاء بالصلاة على النبي، في المملكة العربية السعودية، وهذه المراكز معتمدة، تشفي من بعض الأمراض بترديد أعداد من الصلاة على النبي.

ورد الداعية الإسلامي، على من يزعمون أن أعداد الصلاة على النبي والاستشفاء بها، ويزعمون أنها بدعة، بحديث النبي الذي يقول فيه (من صلى علي في اليوم مائة مرة قضى الله مائة حاجة، سبعين منها لآخرته و30 منها لدنياه).

الصلاة على النبي

ونصح الشيخ محمد أبو بكر، من كانت له حاجته في حياته ويدعو الله بها، أن يسلك طريق الصلاة على سيدنا رسول الله، وله أن يردد الصلاة على النبي بأي صيغة من الصيغ الواردة في الصلاة على رسول الله.

كما ذكر الشيخ محمد أبو بكر، آيتان من القرآن، لا يستخدمها المسلمون كثيرا الاستخدام الأمثل، ومن يقرأهما بعد كل صلاة، حتما سيعطيه الله ما أراد.

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله تعالى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).