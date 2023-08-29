عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسهل طريقة لإجابة الدعاء وتحقيق الأمنيات.. يغفل عنها الكثير

أسهل طريقة لإجابة
أسهل طريقة لإجابة الدعاء

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن أسهل طريقة لإجابة الدعاء وتحقيق الأمنيات، ينبغي للمسلم أن ينشغل بها في حياته اليومية.

أسهل طريقة لإجابة الدعاء

وقال الداعية الإسلامي، إن الله تعالى وعد عباده بإجابة الدعاء فيقول الله في كتابه العزيز (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان).

هل الدعاء بعد قراءة سورة البقرة مستجاب ؟

4 كلمات من حافظ عليهن قبل الدعاء أجيب.. كنز عظيم يُغفل عنه

وأشار إلى أن هناك أسهل طريقة لإجابة الدعاء، ويعلمه الكثير من المسلمين، لكن لا يفكرون في كيفية استخدامه، وهو طريق الوصول إلى الله من باب الصلاة على رسول الله.

وذكر أن هناك مراكز استشفاء بالصلاة على النبي، في المملكة العربية السعودية، وهذه المراكز معتمدة، تشفي من بعض الأمراض بترديد أعداد من الصلاة على النبي.

ورد الداعية الإسلامي، على من يزعمون أن أعداد الصلاة على النبي والاستشفاء بها، ويزعمون أنها بدعة، بحديث النبي الذي يقول فيه (من صلى علي في اليوم مائة مرة قضى الله مائة حاجة، سبعين منها لآخرته و30 منها لدنياه).

الصلاة على النبي

ونصح الشيخ محمد أبو بكر، من كانت له حاجته في حياته ويدعو الله بها، أن يسلك طريق الصلاة على سيدنا رسول الله، وله أن يردد الصلاة على النبي بأي صيغة من الصيغ الواردة في الصلاة على رسول الله.

كما ذكر الشيخ محمد أبو بكر، آيتان من القرآن، لا يستخدمها المسلمون كثيرا الاستخدام الأمثل، ومن يقرأهما بعد كل صلاة، حتما سيعطيه الله ما أراد.

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله تعالى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).

 

أسهل طريقة لإجابة الدعاء تحقيق الامنيات الدعاء الشيخ محمد أبو بكر الصلاة الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

ترشيحاتنا

عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات هامة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية لخدمة قضايا الأمة

قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ