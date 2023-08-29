خالد عكاشة: زيارة البرهان تتويج لتكامل الجهود المصرية في الازمة السودانية..فيديو

قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، تعليقا على زيارة البرهان لمصر الاولى منذ الازمة السودانية ، إن زيارته لمصر ليست فقط لتأكيد اهمية الدور المصري ، ولكن ، ولكنها تتويج لتكامل الجهود المصرية في الازمة السودانية .

وتابع العميد خالد عكاشة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر بذلت جهودا حثيثة وعديدة من قبل مؤسساتها لصالح الازمة السودانية ، مشيرا إلى أن مؤتمر دول الجوار التي شاركت فيه مصر كان أول المؤتمرات التي تتلامس مع اعماق الازمة السودانية .

وأضاف " عكاشة " ، أن مصر مؤمنة أن ما يجري في السودان لن يقف عند حدودها ، ومصر لديها هواجس من أن ينتقل التوتر إلى المحيط الاقليمي .



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