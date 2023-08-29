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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أول زيارة للبرهان|دبلوماسي: مصر والسودان تجمعهما رابطة مياه النيل والبحر الأحمر

مصر والسودان أقوي
مصر والسودان أقوي علاقات مشتركة على ضفاف النيل

أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية أن  زيارة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوادني لمصر لها أهمية بالغة حيث تجتمع مصر والسودان في علاقات وديدة وفريدة وذات خصوصية متعددة الروابط فهناك روابط جغرافية وأجتماعية وثقافية فضلا عن رابطة مياة النيل والبحر الأحمر وهما شرييان حيوايان  ما بين الجانبين وفي المنطقة.


أشاد حليمة خلال مداخله هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc تقديم الإعلامية أنجي أنور مساء يوم الثلاثاء بالأمن المصري والسوادني فكل منهما وجهان لعملة واحدة، وتجمعهما مصالح مشتركة في إطار مناشرات إستراتيجية شاملة وكاملة.

دور مصر فى حل الأزمة السودانية

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية إلى أن التطورات التي لحقت بالسودان من خلال الحرب السائرة بالخرطوم والتي أمتدت إلى ولايات بالاطراف بالخرطوم ودرفور والنيل الأزرق وشمال كردستان  والشرق كلها تداعيات على وحدة السودان وسلامة أراضيها وهناك أيضا تداعيات أخري على دول الجوار، ومن هنا كان التحرك المصري منذ بداية الأزمة السودانية سواء على المستوى الثنائي مع دول الجوار أو مع دول المنطقة والعالم او على المستوي المتعدد مع المنظمات الدولية والإقليمية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والامم المتحدة فكل هذه الأمور تبلورت في جهود تتعلق بمحورين اساساين واولهما هو محور وقف إطلاق النار والمحور الامني والعسكري والإنساني.

٥ مليون سوادني مقيم في مصر

وأوضح السفير صلاح حليمة أنه تدفق على مصر العديد من السودانيين حيث تجاوز عددهم ال ٢٥٠ ألف سوادني ويقدر حوالى ٥ مليون سوادني مقيم في مصر.


وأشاد حليمة بدور مصر تجاه الموقف السوداني من خلال طرح مبادرة الدول الجوار التي عقدت وأهم ما يميزها مشاركة كافة روؤساء دول الجوار بأليه رفيعة المستوي.

السفير صلاح حليمة البرهان مصر السودان رابطة مياة النيل البحر الأحمر الأزمة السودانية

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