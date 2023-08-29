عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس تحرير الأهرام: توقيت زيارة البرهان لمصر له دلالات |فيديو

الرئيس السيسي وعبد
الرئيس السيسي وعبد الفتاح البرهان

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام، إن توقيت زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمصر له دلالات، فهذه الزيارة في غاية الأهمية في وقت بغاية الصعوبة، بخاصة أنها الزيارة الأولى له منذ بدء الأزمة في إبريل الماضي.

txt

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

txt

الديهي: مصر مع الحفاظ على الدولة الوطنية في السودان.. فيديو


وأضاف عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الزيارة تأتي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاع البرهان على مجريات الأمور داخل السودان، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مصري سوداني كبير على جميع المستويات.

وأوضح أن هناك رغبة حقيقية من الفريق البرهان في إطلاع الرئيس السيسي على الأوضاع الميدانية والوضع الإنساني بالسودان، وشاهدنا خلال استقبال الرئيس السيسي للفريق البرهان مدى امتنان الأخير بحفاوة استقبال  المصريين للجالية السودانية، إضافة إلى رؤيتنا محاولة مصر لاحتواء الموقف والخروج بتسوية حقيقية للأزمة السودانية، وما تباعها من أوضاع ماسآوية للشعب السوداني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تنسيق مصري سوداني زيارة البرهان لمصر شعب السودان عبد الفتاح البرهان فضائية اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

عملية "اصطياد البطة".. الولايات المتحدة تعلن إسقاط أخطر منصة برمجيات خبيثة

البابا تواضروس: مصر فى قلب الله

ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسؤولية على المشاركين

الأرصاد تصدم المواطنين: عودة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تتخطى الـ 40

وداع الصيف.. أجواء شديد الحرارة تضرب البلاد الأيام المقبلة

تعليق الدراسة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

نشر صوره داخل المتحف البريطاني.. هل يدعم محمد صلاح حملة استعادة مصر للآثار المنهوبة؟

احميها من البكتريا والبلاك.. أطعمة تمنع تسوس الأسنان

فيديو

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ