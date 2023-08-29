نائب رئيس تحرير الأهرام: توقيت زيارة البرهان لمصر له دلالات |فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام، إن توقيت زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمصر له دلالات، فهذه الزيارة في غاية الأهمية في وقت بغاية الصعوبة، بخاصة أنها الزيارة الأولى له منذ بدء الأزمة في إبريل الماضي.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الزيارة تأتي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاع البرهان على مجريات الأمور داخل السودان، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مصري سوداني كبير على جميع المستويات.

وأوضح أن هناك رغبة حقيقية من الفريق البرهان في إطلاع الرئيس السيسي على الأوضاع الميدانية والوضع الإنساني بالسودان، وشاهدنا خلال استقبال الرئيس السيسي للفريق البرهان مدى امتنان الأخير بحفاوة استقبال المصريين للجالية السودانية، إضافة إلى رؤيتنا محاولة مصر لاحتواء الموقف والخروج بتسوية حقيقية للأزمة السودانية، وما تباعها من أوضاع ماسآوية للشعب السوداني.