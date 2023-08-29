ماعشتش طفولة عادية.. أبرز تصريحات أنغام مع أنس بوخش

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير ABtalks والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت أنغام خلال استضافتها فى البرنامج أن الفترة الحالية جيدة للغاية سواء على مستوى الغناء أو العمل مشيرا الى أنها متقبلة للفترة الحالية .

وكشفت أنغام خلال تصريحاتها أنه لديها عادة تحرص دائما على القيام بها وهى قول “ رب اشرح لى صدري ” قبل القيام بأى عمل .

وتابعت : “ بشوف نفسي مجموعة حاجات بحب أكون أم وشخص موهوب وشخص مجتهد وطموح ”

وأشارت الى أن الأمومة جزء من شخصيتها منذ طفولتها قائلة : “ أنا من يومى أم ” مشيرة الى أن طفولتها هي أحلى ذكرياتها وأصعب أيام حياتها قائلة : “ مكنتش طفولة عادية ”

أنغام ومهرجان العلمين

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم.

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي".

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية.